Stādām mežu. Kāpēc labāk izvēlēties kvalitatīvus stādus?

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem meža atjaunošanai un ilgtspējai ir kvalitatīvu meža stādu izvēle un iegāde, kas jāplāno laikus. Kā norāda AS "Latvijas valsts meži" struktūrvienības "LVM Sēklas un stādi" direktors Māris Druvaskalns, meža stādu audzēšana ilgst no viena līdz diviem gadiem. Turklāt ir jāplāno ne tikai to apjoms, bet arī jāņem vērā suga un sēklu reģionālā izcelsme, jo Latvijas rietumos izaudzētie stādi ne vienmēr derēs austrumiem.