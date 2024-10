"airBaltic" sāks sadarbības lidojumus ar kādu ārvalstu aviokompāniju

Sadarbības lidojumu vienošanās ļaus "airBaltic" pievienot savu lidojumu kodu "Air Canada" maršrutos no Toronto uz Amsterdamu un Kopenhāgenu, kā arī nākamās vasaras sezonālajiem lidojumiem no Monreālas uz Kopenhāgenu un Amsterdamu, kā arī no Toronto uz Stokholmu.