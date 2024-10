Nacionālā apvienība rosina vēl pusgadu atbalstīt hipotekāro kredītu ņēmējus

Atbalsts aizņēmējiem tiek maksāts tikai par procentu maksājumiem, nevis par kredīta pamatsummu. Atbalsta apmērs ir 30% no veiktajiem procentu maksājumiem, bet ne vairāk kā divi procentpunkti no periodam noteiktās kopējās aizņēmuma likmes. Maksājums tiek segts no kredītiestāžu maksātās virspeļņas nodevas.