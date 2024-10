Siliņa sola papildu finansējumu masu mediju modernizācijai

Tikmēr, piemēram, laikraksts "Kurzemnieks" cerēja no ES Atveseļošanas fonda iegūt 20 000 eiro tehniskajam nodrošinājumam digitālā satura uzlabošanai, taču pie finansējuma netika. Tā galvenā redaktore, Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes locekle Daiga Bitiniece uzskata, ka daļai reģionālo mediju šis finansējuma atteikums tiešām var būt nāves spriedums, jo īpaši tiem, kuriem vēl nav izveidoti mūsdienīgi portāli. Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Salmiņš stāstīja, ka katrs medijs bija cerējis vidēji uz 50 000 līdz 60 000 eiro lielu atbalstu - visi kopā uz 750 000 eiro. Šis atteikums reģionālajiem medijiem esot liels trieciens.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) savukārt pauda, ka pieteicēju bija vairāk nekā naudas, tāpēc konkursā tālākai virzībai no 30 pieteicējiem izvēlēti septiņi, kuriem esot bijuši kvalitatīvāk uzrakstīti projekti.

Savukārt KM solīja meklēt iespēju atbalstīt reģionālos medijus no citu pieejamo atbalsta veidu līdzekļiem.

Oktobra izskaņā tapa zināms, ka vairāki mediji apstrīdējuši CFLA atteikumu Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumam satura digitalizācijai. Projektu iesniedzēji, kuri saņēmuši negatīvu CFLA lēmumu, ir izmantojuši Administratīvā procesa likumā paredzētās tiesības to apstrīdēt un iesnieguši apstrīdēšanas iesniegumus. Apstrīdēšanas iesniegumus CFLA ir nosūtījusi izskatīšanai Finanšu ministrijai (FM) kā AF plāna koordinējošajai iestādei.

CFLA pārstāvji skaidro, ka FM var pieņemt vienu no trim lēmumiem - atstāt CFLA lēmumu negrozītu, atjaunojot lēmuma darbību, atcelt CFLA lēmumu, vai arī atcelt CFLA lēmumu kādā tā daļā. CFLA pārstāvji informē, ka FM lēmums būtu jāpieņem mēneša laikā no apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas. Objektīvu apstākļu gadījumā šo termiņu var pagarināt, par to informējot iesnieguma iesniedzēju.