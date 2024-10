Video Kā no citas pasaules... Holanns akrobātiski iesit vārtus

Pirmais no norvēģu superzvaigznes gūtajiem vārtiem bija kas iepriekš neredzēts. Holanns lēcienā sita bumbai ar papēdi un precīzi ieraidīja to vārtos. Mančestras "City" savā oficiālajā "X" lapā tos aprakstīja kā "no citas pasaules".