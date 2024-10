Saskaņā ar aptauju, ko veicis ASV sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums "Edison Research", 34% no vēlētājiem, kas jau izlēmuši, kā balsot, atbalsta "Gruzijas sapni", kamēr četras no opozīcijas partijām vai to apvienībām kopumā var cerēt uz 53% balsu. Neviena cita no partijām, kas startē vēlēšanās, domājams, nepārvarēs iekļūšanai parlamentā noteikto 5% barjeru.