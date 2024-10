The New York Times: Kurskas apgabalā ieradušās Ziemeļkorejas militārpersonas

Vairāki tūkstoši militārpersonu no Ziemeļkorejas ieradušies Kurskas apgabalā, kur viņi kopā ar Krievijas kareivjiem piedalīsies kaujās pret Ukrainas bruņoto spēku vienībām, ziņo "The New York Times", atsaucoties uz Ukrainas un divām amerikāņu amatpersonām.