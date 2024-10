NATO amatpersona: Tagad mēs skaidri redzam Krieviju kā pretinieku un draudu

Viņš klāstīja, ka Ķīnas agresija ietekmē tiesiskuma pamatprincipus attiecībā uz tiesībām jūrā, teritoriālo ūdeņu aizsardzību un kuģošanas brīvību atklātā jūrā. NATO Parlamentārās asamblejas prezidents skaidroja, ka Ķīna to visu apdraud tiešā veidā, vai nu būvējot mākslīgās salas, lai paplašinātu savas teritoriālās pretenzijas, vai arī apstrīdot teritoriālās tiesības.

"Ir jāņem vērā Ķīnas ekonomiski plēsonīgā uzvedība, militārā agresija un mums ir jāsāk plānot, kāds būs iespējamais apdraudējums. Vēl ir jārunā arī par hibrīdapdraudējumu. Mēs ļoti labi apzināmies hibrīddraudus, kas nāk no Krievijas, mazāk, bet tomēr arī no Ķīnas. Šie draudi var būt ļoti iedarbīgi. Manuprāt, ir jāstiprina mūsu centieni, lai pret to cīnītos un novērstu jau iepriekš," teica Konolijs.