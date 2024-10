VIDEO Atkal mēģinās panākt būvniecību pie Lielās Juglas upes, pret ko iebilda VVD

Pie jaunpievienotajiem dokumentiem ir šovasar no arhīviem iegūtas izziņas no 2007. un 2009. gada. Pēdējā no tām saistīta ar pagājušā gadsimta 70. gados būvētu dambi gar upi, kas, kā tagad kļuvis zināms, esot 2009. gadā renovēts un teritoriju no applūšanas pasargājot. Ekspluatācijā atjaunošanas projekts gan tā arī netika nodots, par ko izvērtās arī faktiski vienīgās diskusijas pašvaldības domes sēdē, kad šo jautājumu skatīja. Deputāte Renāte Gremze (JV) vaicāja, vai ekspluatācijā nenodošana liecina, ka objekts vēl ir būvniecības procesā, bet uz to atbildes nebija.