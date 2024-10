VIDEO Adele un Selīna Diona izplūst aizkustinājuma asarās koncerta laikā

Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Internetā izplatījies video, kurā redzams, kā koncertā Lasvegasā Adele ar asarām acīs apskauj dziedātāju Selīnu Dionu, kura arī kļuvusi emocionāli saviļņota no dziesmas "Easy On Me", vēsta BBC.