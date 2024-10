Tiesvedība ilgst jau astoņus gadus, un tā ir pusotru eiro vērtas tējas paciņas dēļ. Proti, Prīverts savulaik gribēja apsveikt Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldes izmeklētāju Policijas darbinieku dienā, uzdāvinot viņai Bolīvijas lidostā iegādātu kokas tējas paciņu. Par to 2017. gadā VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde pret Prīvertu sāka kriminālprocesu par narkotisko vielu kontrabandu un neatļautu realizēšanu.

Vispirms Rīgas apgabaltiesa Prīvertu attaisnoja. "Taču prokurore lietu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, kas to novirzīja atpakaļ uz apgabaltiesu, prokuratūra pārsūdzēja arī tās lēmumu, un nu tagad notika kārtējā tiesas sēde. Šis bija jau trešais tiesvedības riņķis! Uz tiesu ierados bez advokāta, jo biju pārliecināts par savu nevainību. Redzot, ka esmu bez advokāta, turklāt uzreiz pēc kārtējās kājas operācijas, prokurors sāka klāstīt, cik esmu bīstams sabiedrībai, cik smagu noziegumu esmu izdarījis, ka mana darbība ir jāaptur... Un tas ir par vienu brīvi nopērkamu tējas paciņu!" sašutumu pauž Prīverts, kurš notiesāts pēc Krimināllikuma 253.1 panta, un viņam piespriesta brīvības atņemšana uz gadu.

Spriedums stāsies spēkā 6.novembrī, un to var desmit dienu laikā pārsūdzēt kasācijas tiesā.

Vaicāts, vai plāno to pārsūdzēt, Prīverts teic: "Protams, ka to darīšu!" Viņš ir neizpratnē: ja jau viņam piespriests cietumsods par kokas tējas paciņas ievešanu Latvijā, tad kāpēc tiesībsargājošās institūcijas nebrīdina sabiedrību, ka šis produkts Latvijā ir aizliegts un par to var nonākt cietumā!"