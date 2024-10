Vācijā 25 gadus vecs vīrietis apsūdzēts par uzbrukuma plānošanu ebreju iestādei

Prokuratūra norādīja, ka galvenais aizdomās turētais aprīlī bija aizlidojis uz Turciju ar nodomu doties uz Sīriju, lai pievienotos islāmistu kaujiniekiem, bet pēc tam atteicies no šī plāna un atgriezies Vācijā.

Atgriezies, vīrietis no Heilbronnas apgabala apmainījās ar idejām par uzbrukumu ar 18 gadus veco jaunieti, kuram ir dubultā Vācijas un Turcijas pilsonība. Motīvs bija naids pret jūdaisma piekritējiem, teikts Štutgartes prokuratūras paziņojumā.

Trešais aizdomās turamais - 25 gadus vecs Vācijas pilsonis no Heilbronnas apgabala - apsūdzēts par to, ka aizvedis galveno aizdomās turamo uz lidostu, kad viņš devās uz Turciju, un par to, ka zinājis par viņa plāniem.