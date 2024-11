Kā novērst staltbriežu populācijas pieauguma radītos riskus

Veiksmīgas sadarbības pieredze

“Šogad viena liela lauksaimniecības kompānija Saldus pusē bija nobriedusi saukt kopā medniekus, lauksaimniekus un mežsaimniekus, jo nupat jau visiem ir slikta situācija. Sākotnējās sarunas bija emocionālas, bet var jau saprast, ka cilvēki saka: briežu daudz, kāpēc jūs viņus nešaujat; jūs ar savu selektīvo medīšanu gribat uz mūsu visu rēķina izaudzēt kaut ko skaistu utt. Vārds pa vārdam skaidroju, ka nevar mednieks rīkoties tikai pēc savas iegribas, ka ir kārtība, ko, kā, cik un kad medīt. Protams, ka ir situācijas, kad mednieks kādu skaistu briežu bulli ar žuburainiem ragiem nenomedīs, jo grib, lai mežā ir tie skaistie dzīvnieki, kas parāda, ka dzīvnieku populācija konkrētajā teritorijā labi jūtas un tiek pārdomāti apsaimniekota. Un sabiedrība jau arī to novērtēs, sastopot šos dzīvniekus dabā, sajūsminoties par skaistām fotogrāfijām. Un tad mēs nonākam pie tā, ka taisām kopīgu sapulci. Izteicu vēlmi, ka sapulcē jāpiedalās visām iesaistītajām pusēm, lai dzirdam, ko kurš vēlas, kāda ir lietu kārtība likumu un noteikumu izpratnē, ko var vai nevar izdarīt pastāvošās kārtības ietvaros. Uz šo sapulci tika aicināti visi Saldus novada mednieku klubi, ieradās 16 no 24, kas pārstāvēja lielāko daļu Saldus novada teritorijas, bija pārstāvji no Latvijas valsts mežiem, gan no Valsts meža dienesta, Saldus medību koordinācijas komisijas, lauksaimnieki, žurnālisti. Katram bija iespēja izteikt gan savas sajūtas, gan redzējumu, gan skaitļus par postījumiem. Mēs, mednieki, savukārt paskaidrojām, ka vasarās ir problēmas ar nomedītā uzglabāšanu, jo nav dzesētavu. Tā mēs, bez liekiem asumiem, vienojāmies par principiem, kā medīsim. Un lauksaimnieki apsolīja palīdzību arī mums. Vienā gadījumā jau zinu, ka lauksaimnieki palīdzēja klubam iegādāties dzesētavu.”