Mīlas šovā "Randiņš ar diviem" negaidīti izbalso vēl divas dāmas

Dāmām bija jāmetas villas baseinā, balonos mēģinot atrast zīmīti, kurā tika dots uzdevums – kādai ekskluzīva iespēja doties randiņā ar kādu no vecpuišiem, citai bija jāpieņem lēmums kādu no dāmām sūtīt mājās.

Kad ikviena dāma bija tikusi pie kādas lapiņas, raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš piedāvāja mainīt to pret citu, nezinot, kas tajā rakstīts. Uz šo avantūru parakstījās Elīza, kurai tika dota iespēja izbalsot kādu no dāmām uzreiz.

Turpinājumā tapa zināms, kurām dāmām kritusi laimīgā loze doties randiņā ar kādu no vecpuišiem. Madarai bija iespēja tuvāk iepazīties ar aktieri Mārtiņu Poču, arī Šarlotei būtu iespēja doties randiņā, bet, ņemot vērā to, ka viņa tika izbalsota, Kaspars izvēlējās randiņā doties ar Doloresu. Tas gan nebija vienīgais pārsteigums – Keitai tika viens no interesantākajiem uzdevumiem, proti, izvēlēties pāri, kuram pievienosies randiņā. Viņa izvēlējās pievienoties Madarai un Mārtiņam. Randiņš trijatā izvērtās visai interesants.