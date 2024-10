Arī elektroskrejriteņu vadītājiem ieviesīs administratīvo atbildību par atteikšanos no alkohola pārbaudes

Tādējādi šobrīd Administratīvās atbildības likumā ietvertais tiesiskais regulējums rada situāciju, ka, piemēram, transportlīdzekļa vadītājam, kurš būs vadījis transportlīdzekli vai mācījis to vadīt, ja alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, būs izdevīgāk ieņemt pozīciju par atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai ar izelpotā gaisa pārbaudes palīdzību, tādējādi iegūstot laiku līdz medicīniskās pārbaudes veikšanai un attiecīgi alkohola koncentrācijas samazinājumam, kas apgrūtinātu pēc iespējas objektīvāku datu iegūšanu un, iespējams, palīdzētu tam izvairīties no kriminālatbildības.

Ņemot vērā minēto, lai novērstu, ka transportlīdzekļa vadītājs, atsakoties no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai ar izelpotā gaisa pārbaudes palīdzību, var apzināti apgrūtināt objektīvāku datu iegūšanu un attiecīgi izvairīties no kriminālatbildības, grozījumi paredz izslēgt no Administratīvās atbildības likuma 113. panta otrās daļas nepieciešamību nogādāt personu ārstniecības iestādē pārbaudes veikšanai, ja tā atsakās no amatpersonas veiktās pārbaudes vai nepiekrīt amatpersonas veiktās pārbaudes rezultātiem.