Lelde Kovaļova uzrakstījusi savu sesto detektīvromānu. Par ko tas būs un kad nonāks pie lasītājiem?

Autore sarunā ar "Apollo.lv" teic, ka romānam iedvesmojusies no personīgās pieredzes, kad iepriekš pati dzīvoja daudzdzīvokļu namā, kurā bieži bija dzirdamas kaimiņu sarunas. "Es sāku domāt par to, ka tik tuvu mums dzīvo it kā pilnīgi sveši, bet vienlaikus tik tuvi cilvēki, un ar dažiem no viņiem mēs varam dzīvot kopā daudzus gadus vienā ēkā, bet kāds pat nesasveicinās ar otru. Man kļuva ļoti interesanta tēma par kaimiņiem, un pamazām pie manis atnāca arī stāsts, kas nelaida vaļā, kamēr nebija uzrakstīts."