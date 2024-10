Noraidīta Bikšes prasība pret LOK – pats varētu šķirties no nozīmīgas naudas summas

Tiesa nolēma no sportista par labu LOK un LSF piedzīt ar lietas vešanu saistītos izdevumus 2850 eiro apmērā. Spriedums vēl nav stājies spēkā un to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.

Sportists no LSF un LOK vēlas piedzīt 15 000 eiro kompensāciju.

Iepriekš Latvijas Televīzija (LTV) vēstīja, ka, pamatojot kompensācijas piedziņu, slēpotājs pauž pārliecību, ka tika sodīts par cita cilvēka - viņa tēva un trenera Zinta Bikšes - publiski pausto. LSF tiek pārmesta nepamatota Bikšes atsaukšana no olimpiskās komandas, bet LOK - šādas rīcības pieļaušana.

Viens no konfliktiem starp Bikšēm un LSF bija par to, ka Zintis Bikše laikrakstam "Latvijas Avīze" teicis, ka slēpotājs no federācijas nav saņēmis finansējumu. Turpretī LSF valdē par distanču slēpošanu atbildīgais Jānis Puida laikrakstam toreiz norādīja, ka nauda esot bijusi pieejama un citiem mērķiem netika tērēta, bet sportists pats neesot pieteicies, ne pieprasījis avansā, ne atskaitījies par izdevumiem.