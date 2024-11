"No "Progresīvo" skatupunkta es, protams, primāri sagaidītu labklājības ministra redzējumu par to un tad mēs varam uz to reaģēt. Ja, piemēram, Labklājības ministrija sava resora ietvaros atrod šādus 8 miljonus un novirza – ļoti labi. Ja tas ir jautājums, vai citām ministrijām vajadzētu atrast esošā budžeta ietvaros, lai novirzītu tam, tad jānāk ar tādu priekšlikumu un tad mēs varam vērtēt. No sava skatupunkta, manuprāt, mēs varam paskatīties uz akcīze nodokļiem, mazliet viņus palielināt, ja mēs redzam šāda veida papildus līdzekļus, tad atveram to sarunu, kur tiem līdzekļiem ir papildus jāiet."