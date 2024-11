Ilgi gaidītā Sarmītes Kolātes un Elīnas Kursītes rasola grāmata, ko izdevis apgāds "Zvaigzne ABC", beidzot ir iznākusi. Elīna Kursīte atklāj neparastākās rasola sastāvdaļas un arī to, kurš bija garšīgākais un kurš - negaršīgākais rasols no vairāk nekā 30 grāmatas rakstīšanas laikā nogaršotajiem rasoliem. Pag, rasoliem vai rosoliem?

Mana mamma saka – viņai ir vienalga, ko liek rosolā, bet, kad sāku taisīt, uzreiz atskan: "Neliec tik daudz!", "Nē, to nevajag!", "Nu to taču neliek rosolā!" It kā vienalga, bet nav vienalga.