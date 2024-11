Eksports no Latvijas uz Krieviju joprojām ir salīdzinoši liels, atzīst Latvijas Bankas ekonomists

Arī ES kopumā no Krievijas importē krietni mazāk, tomēr gāzes imports joprojām turpinās. Ekonomists skaidro, ka pēdējā laikā jūtama ietekme bijusi tarifiem uz Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktiem. Tiešā veidā redzama ietekme arī ierobežojumiem naftas importam un citiem resursiem, kuri Krievijai tradicionāli dod lielus ienākumus. ES naftu arvien vairāk importē, piemēram, no Kazahstānas - 90% no ES importa no Kazahstānas ir tieši naftas produkti. Pēc 2022.gada sākuma ES pieauga arī citu sankcijām pakļautu preču imports no Krievijai tuvajām valstīm, piemēram, koksnes izstrādājumi, kuri it kā bija no Kazahstānas, kas gan laika gaitā ir mitējies un ir salīdzinoši mazos apjomos pret naftas produktiem, norāda Mirošņikovs