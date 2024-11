Ušakovs: Moldovas un Gruzijas vēlēšanās bija izteikti mēģinājumi iejaukties no malas

Viņa skatījumā, daudzu Rietumvalstu sabiedrības ir nogurušas no kara, attiecīgi no saviem politiķiem gaida cita veida rīcību nekā cilvēki, piemēram, Latvijā. Tāpat Rietumu politiķi mēdzot baidīties no asimetriskām atbildēm no Krievijas puses par atbalstu Ukrainai, piemēram, diversijām.