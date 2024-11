"Tas notika, viņiem redzot. Tas notika katru dienu. Un viņi zināja, kurš un kad to dara," "TikTok" video stāsta Anna, kura ar vairākiem video pirms neilga laika izraisīja ažiotāžu sociālo tīklu vietnē. Sieviete apgalvo, ka pirms 17 gadiem tikusi seksuāli izmantota Gaiļezerā, Bērnu slimnīcas 7. nodaļā (šobrīd – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 7., Bērnu psihiatrijas nodaļa). Sieviete arī apgalvo, ka saņēmusi daudzas vēstules ar līdzīgiem gadījumiem tieši par it kā 7. nodaļā notiekošo. Skaidrojam, kādi apgalvojumi izskanējuši video un ko par to saka Bērnu slimnīca.