Reiz Argentīnas futbolisti Mauro Ikardi un Maksi Lopess bija komandas biedri, kuri kopīgi pavadīja laiku arī ārpus futbola laukuma. Jautājums gan šobrīd rodas – vai došanās kopīgā ceļojumā patiesībā nebija ar kādu citu slēptu mērķi? Skandāls, kā dēļ pats Lionels Mesi negribēja redzēt Ikardi Argentīnas izlasē – pat kad viņš bija viens no pasaules labākajiem uzbrucējiem.

"Keeping up with the Icard-ashians" (pielīdzina skandalozajam realitātes šovam "Seko līdzi Kardašjanām") – tā tika iesauktas Argentīnas futbola zvaigznes Mauro Ikardi attiecības ar modeli Vandu Naru. Pāris apprecējās 2014. gada maijā, izraisot iepriekš neredzētu ažiotāžu Itālijas futbolā.