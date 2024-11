Piešķirs papildu 397 miljonu eiro "Rail Baltica" projekta īstenošanai Latvijā

"RB Rail" informē, ka šajā EISI finansēšanas līgumā Latvija saņēmusi apmēram 397 miljonus eiro, no kuriem 337,6 miljoni eiro ir no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) un 59,5 miljoni eiro - valsts līdzfinansējums.

Tikmēr Igaunija saņēmusi aptuveni 440 miljonus eiro, tostarp 352 miljonus eiro no EISI un 88 miljonus eiro no valsts līdzfinansējuma, bet Lietuvai kopumā piešķirti aptuveni 529 miljoni eiro, tostarp 450 miljoni eiro no EISI un 79 miljoni eiro no valsts budžeta.