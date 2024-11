FIB: Vairāki vēlēšanu iecirkņi ASV saņēmuši sprādzienu draudus no Krievijas domēniem

FIB norādīja, ka neviens no tiem nav atzīts par ticamiem draudiem.

"FIB ir zināms par spridzināšanas draudiem vēlēšanu iecirkņiem vairākos štatos, no kuriem daudzi, šķiet, nāk no Krievijas e-pasta domēniem. Līdz šim neviens no draudiem nav atzīts par ticamu," teikts FIB paziņojumā.