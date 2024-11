"Go3" uzsāk sadarbību ar "Netflix"

"Go3" izpilddirektors Jans Vikritovičs norāda, ka turpmāk klienti varēs skatīties saturu gan no "Go3", gan "Netflix" vienā abonementā.

Uzņēmumu piedāvātā komplekta abonentiem būs pieejami populārākie "Netflix" seriāli, piemēram, "Wednesday", "Squid Game", "Stranger Things", "Emily in Paris", "The Crown", "The Witcher", "Bridgerton", "Money Heist" un citi.