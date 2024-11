VIDEO Fantastiskais Jokičs izkārto "Nuggets" uzvaru pār "Thunder" elpu aizraujošā spēlē

Uzvarētāju sastāvā 33 punktus guva šī gada drafta pirmais numurs Zakarija Risašē, aizvadot savu rezultatīvāko karjeras maču. No tālās distances francūzis realizēja sešus no desmit metieniem, trāpīja piecus no astoņiem divpunktu un piecus no deviņiem soda metieniem. Viņa kontā 37 nospēlētās minūtēs arī septiņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas un divi bloķēti metieni.