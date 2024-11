Izraēlas blokādes dēļ Gazas ziemeļos jau mēnesi nav nonākusi pārtika

Palestīniešu vidū radījušās bažas, ka Izraēla cenšas iztukšot Gazas ziemeļu daļu no iedzīvotājiem un noturēt to ilgtermiņā saskaņā ar Netanjahu un Izraēlas valdības ierosināto "padodies vai mirsti badā" plānu. Tas tika izveidots ar mērķi izmantot badu, lai no Gazas joslas ziemeļiem izdzītu "Hamās" kaujiniekus. Šī plāna ieviešana par bada upuriem padarītu arī apgabalā dzīvojošos civiliedzīvotājus.