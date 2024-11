Medijs: Kremlis sapulcējis 50 tūkstošus krievu un Ziemeļkorejas karavīru ofensīvai Kurskas apgabalā

ASV paziņojusi, ka Krievija ir sapulcējusi 50 000 karavīru, tostarp militārpersonas no Ziemeļkorejas, lai īstenotu ofensīvu pret Ukrainas spēkiem. Pēc amerikāņu un ukraiņu amatpersonu domām, šīs ofensīvas mērķis ir atgūt daļu ukraiņu kontrolētās teritorijas Kurskas apgabalā, raksta "The New York Times".