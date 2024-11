Pēc neveiksmīgā noslēguma turnīra Ostapenko noslīd dubultspēļu rangā

Ranga pirmo vietu saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro - poliete Iga Švjonteka, trešo - amerikāniete Korija Gofa, bet ceturto - Jasmīne Paolīni no Itālijas. NO septītās uz piekto vietu pakāpusies Džena Sjiņveņa no Ķīnas, kura apsteigusi Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas un amerikānieti Džesiku Pegulu. Astoto pozīciju saglabā Emma Navarro no ASV, devīto - krieviete Darja Kasatkina, bet uz desmito vietu no 13.pozīcijas pakāpusies čehiete Barbora Krejčīkova.