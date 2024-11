Tramps nacionālās drošības padomnieka amatam izraudzījies Ķīnas kritiķi Volcu, vēsta mediji

Laikraksts "New York Times" un telekanāls CNN pirmdien ziņo par Volca izraudzīšanos, atsaucoties uz saviem avotiem.

Jautāts par Trampa plāniem izbeigt karu Ukrainā, viņš pagājušajā nedēļā vēlēšanu naktī CNN sacīja, ka ir "veids, kā novest šo karu līdz galam, mēs to varam izdarīt ekonomiski, mēs to varam izdarīt diplomātiski".

"Var uzvarēt ekonomiski," viņš teica intervijā, kurā popularizēja savu grāmatu "Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret" ("Skaudrā patiesība. Domā un vadi kā "zaļo berešu" karavīrs"). Tajā arī ierosināts pārpludināt tirgu ar ASV naftu, lai pazeminātu cenas.