"Triestina" treneris maina nostāju par Krolli un savu rīcību

Krollis piektdien Itālijas C sērijas mačā devās laukumā mājinieku sākumsastāvā, taču jau 33.minūtē viņš "Triestina" atstāja mazākumā, nopelnot sarkano kartīti. Kad Latvijas futbolists pameta laukumu, viņu pamatīgi sapurināja "Triestina" galvenais treneris Klotets, paužot savu neapmierinātību par uzbrucēja rīcību laukumā.

Savukārt Klotets, kurš pēcspēles preses konferencē nevis atvainojās, bet pauda, ka vairs nevēlas redzēt Krolli savā komandā, savu rīcību attaisno ar to, ka viņš ir cilvēks, kuram patīk sacensties. Vienlaikus Klotets atzīst, ka nožēlo izdarīto.

"Triestina" 14.kārtas spēlē savā laukumā ar 0:1 zaudēja "Giana Erminio" futbolistiem. Komanda ar sešiem punktiem 14 mačos Itālijas C sērijas A grupā ieņem pēdējo vietu 20 komandu konkurencē. C sērijā komandas ir Itālijas futbola hierarhijā no 41. līdz 100.vietai.