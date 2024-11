Lai nodrošinātu aizsardzību no UV stariem, sauļošanās krēmos izmanto fizikālos vai ķīmiskos filtrus. Fizikālie filtri drēbes nekrāso, taču tos ir grūtāk uzklāt un tie atstāj baltus pleķus uz ādas, savukārt ķīmiskie filtri var nokrāsot drēbes, matus un pat negatīvi ietekmēt cilvēku veselību.

Mums patiesi žēl dzirdēt, ka šādi ir sanācis. "Dzintars" sauļošanās krēmi jau vēsturiski, līdzīgi kā citi populāru zīmolu saules aizsargkrēmi, satur noteiktus UV filtrus, kuri noteiktos apstākļos var krāsot apģērbu. Kā viens no filtriem ir Avobenzons, ķīmiska viela, ko plaši izmanto saules aizsarglīdzekļos, lai aizsargātu lietotājus no vēzi izraisošajiem ultravioletajiem A stariem (UVA), tā ir būtiska saules aizsarglīdzekļu sastāvdaļa. Ja šī aktīvā viela sajautas ar metālu joniem – piemēram, jūras ūdeni vai sviedriem, tad šī kombinācija var izraisīt vielas oksidēšanos un radīt traipus uz apģērba, ja tas uzvilkts uzreiz pēc peldes vai neilgi pēc līdzekļa uzklāšanas uz ādas. Tādēļ arī uz iepakojuma mēs norādām, ka jāizvairas no saskares ar apģērbu. Mums žēl par šo nepatīkamo lietotāja pieredzi. Ļoti ceram, ka nākotnē Dzintars produkti nesīs tikai pozitīvas emocijas!" stāsta Čipa-Ziemele.