Trampa komandai pievienojas pret atbalstu Ukrainai noskaņotā Talsi Geberda

Geberda, kas bijusi Demokrātu nacionālās komitejas vicepriekšsēdētāja no 2013. līdz 2016.gadam un Pārstāvju palātas locekle no šīs partijas no 2013.gada 3.janvāra līdz 2021.gada 3.janvārim, 2022.gada oktobrī pameta Demokrātu partiju un pagājušajā mēnesi pievienojās Republikāņu partijai. Geberda šogad atbalstīja Trampu, palīdzot viņam sagatavoties debatēm pret Kamalu Herisu.