Policija atgādina autovadītājiem par piesardzīgu braukšanu snigšanas laikā

Policijā uzsver, ka ir jāizvairās no strauju manevru veikšanas, jāievēro droša distance no priekšā braucošās automašīnas, jāizvēlas ceļa segumam atbilstošs braukšanas ātrums. Tāpat jārēķinās ar to, ka satiksme daudzviet var būt lēnāka, nekā ierasts.