Šogad no jūlija līdz septembrim salīdzinājumā ar periodu no aprīļa līdz jūnijam Latvijā būtiski samazinājās šo lauksaimniecības produktu imports no Krievijas un Baltkrievijas, kas norāda uz paaugstināto muitas tarifu efektivitāti, samazinot līdzšinējo importu no Krievijas un Baltkrievijas, pauž ministrijā.