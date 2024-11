Liepājniekam krāpnieku dēļ brauciens tramvajā izmaksājis 55 eiro

Par notikušo liepājnieks aizmirsis līdz pat šai nedēļai, kad secinājis, ka no viņa bankas konta noņemti 55 eiro.

"Sanāca, ka par to vienu eiro esmu iegādājies kaut kādu abonementu mistiskā firmā Kiprā un katru mēnesi par to no mana konta tiek atvilkti 27 eiro. Uzreiz nobloķēju bankas kontu un maksājuma karti," portālam pauž krāpnieka upuris.