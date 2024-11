"Daļa no šiem grozījumiem ir par to, ka dod priekšrocības tiem, kas hibridizējas. Mēs saprotam arī otru pusi. Otra puse ir tāda, kas saskata draudus saviem projektiem, jo šādā veidā faktiski arī šī jaunā brīvā jauda vismaz daļēji var tikt aizņemta un tādā veidā tie papildus gigavati, kurus caur šo mehānismu varētu piešķirt, varētu nebūt pieejami pilnīgi visiem," saka Rolands Irklis.

Vēja Enerģijas asociācijas valdes loceklis un vadītājs Toms Nāburgs saka: "Tas ir kā kompromiss starp divām absolūti diametrāli pretējām interesēm - vieni komersanti šobrīd ir absolūti apmierināti ar esošo regulējumu, jo viņi, atkārtošos vēlreiz, var uzbūvēt saules parku, kas uz ko ir iegūts pieslēgums. Tālāk viņiem likumdošana ļauj pieslēgt arī citas tehnoloģijas, hibridizējot savu atļauju. (..) Līdz ar to šie komersanti īstenībā būtu ieinteresēti, lai nekādu grozījumu nebūtu. Līdz ar to teikt, ka viņi ir kaut kādā veidā ieguvēji no šī te ETL [Elektroenerģijas tirgus likuma] grozījumiem, ir pilnīgi neloģiski un nepareizi, jo viņu interesēs būtu neko negrozīt."