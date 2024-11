Vienlaikus Peskovs atzīmēja, ka Kremlis informāciju par šo pavērsienu joprojām iegūst tikai no Rietumu medijiem.

Laikraksti "The New York Times" un "The Washington Post", atsaucoties uz vārdā neminētiem avotiem, pirmie ziņoja par šo atļauju, norādot, ka tā dota, reaģējot uz Ziemeļkorejas karaspēka izvietošanu, lai atbalstītu Maskavas kara centienus.