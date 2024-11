Pēc VAD pabeigšanas valsts apmaksās arī nepilna laika studiju programmās

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" paredz piešķirt studiju bāzes finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem nepilna laika studijām Latvijas pilsoņiem, kuri brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestam un pabeiguši to, beidzoties dienesta termiņam, ja studējošie atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.