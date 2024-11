Politologs: Pasaule tikusi pie diviem bieži vien neadekvātiem vadītājiem divās vislielākajās kodolvalstīs

Viņš arī norādīja, ka ārpus konflikta esošie vērotāji no malas pārspīlē vienu lietu - palīdzības lielumu, kādu Ukraina ir saņēmusi no ASV un ES. Politologs norādīja, ka Ukraina arvien vairāk pati sāk ražot tālas darbības raķetes, dronus un pieņem paši savus lēmumus. Viņaprāt, Ukraina kļūst par nopietnu militāri politisku spēku Austrumeiropā un tāpēc ukraiņi pēc būtības nav nemaz tik atkarīgi no Rietumu atbalsta.