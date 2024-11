Izvēlēti LTV dziesmu konkursa "Supernova" pusfinālisti

Konkursa "Supernova" 2025. gada pusfinālā iekļuvuši (alfabēta secībā):

Daudzpusīga Latvijas mūziķe, kura vairāk nekā desmit gadus savu talantu attīstījusi Londonā. Viņas starptautisko atpazīstamību veicināja dziesmas "One World" panākumi. Tās producēšanā piedalījās "Grammy" balvas ieguvējs RedOne un popgrupa "Now United". Adelina sevi dēvē par pasaules pilsoni un lepojas, ka pārstāv mūzikas producenšu kopienu. Viņas nepiekāpīgais gars mudina cīnīties pret stereotipiem un iedvesmo citas sievietes mūzikas industrijā iet pašām savu ceļu.

Latviešu mūziķis, kurš apvieno indī un popmūzikas elementus, plašu atzinību gūstot ar savu unikālo balsi un melodijām. Viņa 2016. gada singls "You" kļuva par vienu no spēlētākajām dziesmām Latvijā un 2017. gadā ieguva AKKA/LAA "Autortiesību bezgalības balvu". 2018. gadā mini albums "What About Tomorrow?" tika nominēts "Zelta mikrofonam" labākās debijas kategorijā. 2020. gadā mūziķis izdeva mini albumu "Distance", 2022. gadā – "Red Light". Chris Noah arī raksta dziesmas citiem mūziķiem, tostarp Lietuvas Eirovīzijas pārstāvei Monikai Linkītei, kuras dziesma "Stay" finālā ieguva 11. vietu.