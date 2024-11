Zāle iepriekšējās sērijās bija atklājis, ka viņam šovā ir simpātija, neskatoties uz to, ka "patiesības maskās" izskanēja aizdomas, ka viņam netīk neviena no dāmām.

Nu beidzot atklājies, kāpēc Zāle bijis tik kategorisks, aizraidīdams prom no šova vairākas potenciālās dāmas.

Kā izrādās, viņš ieskatījies vienā no meitenēm, kurai līdz šim veidojās cerīgs mīlasstāsts ar Mārtiņu Poču.

Jau no agra rīta meitenes konstatēja, ka villā nav ne Keitas, ne Kaspara. Tas raisīja diskusijas par to, kur tad abi devušies. Tas nebija zināms nevienam no šova dalībniekiem līdz pat sērijas noslēgumam.