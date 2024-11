FOTO Greznā ceremonijā notikušas atvadas no traģiski bojāgājušā dziedātāja Liama Peina

Trešdien, 20. novembrī, Lielbritānijā norisinājās atvadas no traģiski bojāgājušā dziedātāja, grupas "One Direction" dalībnieka Liama Peina. Uz bērēm ieradās virkne slavenību, tostarp Peina bijusī draudzene Šerila Koula ar abu kopīgo dēlu Bēru, kā arī visi grupas "One Direction" dalībnieki.