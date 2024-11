Militārais analītiķis Vērdiņš komentē iespējamo Krievijas starpkontinentālās raķetes triecienu Ukrainā

Vērdiņš skaidroja, ka taktiskie kodolieroči ir stratēģiski, turklāt tos var izšaut ar šāviņu no lielgabala, vai izmest bumbu no lidmašīnas. Militārā analītiķa ieskatā, tie būs neliela apjoma, taču kodolieroči. Šādiem uzbrukumiem Ukrainā nav vajadzīga starpkontinentālā raķete. Viņš sacīja, ka tas ir stratēģiska līmeņa kodolierocis, ar kuru draud sev līdzīgajiem. Šajā gadījumā Krievija var draudēt Rietumiem un kodolvalstīm, kas atrodas pietiekami tālu no Krievijas.