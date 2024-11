Elksniņa jaundibināmā partija sola cienīt etnisko daudzveidību

Sestdienas rītā Daugavpils Universitātē uz jaunās partijas dibināšanu pulcējās simtiem cilvēku. Starp atnākušajiem bija vairākas sabiedrībā pazīstamas personas, tajā skaitā no "Saskaņas" saraksta Daugavpils domē ievēlētie deputāti Valērijs Kononovs, Anatolijas Gržibovskis, Viktorija Sporāne-Hudojana, Dmitrijs Valainis un Nataļja Kožanova, kā arī bijušais Daugavpils mērs, pašreizējais domes deputāts Igors Prelatovs, kurš domē ievēlēts no "Mūsu partijas", un Daugavpils domes deputāte, Daugavpils Latviešu biedrības vadītāja Līvija Jankovska, kura arī ievēlēta no "Mūsu partijas".