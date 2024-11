Svētdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi

Svētdienas rītā daudzviet Latvijā lielie ceļi apledojuši

Valsts galveno autoceļu tīklā sniegs un apledojums ir izveidojies uz Tallinas šosejas no Rīgas līdz Saulkrastiem, uz Vidzemes šosejas, uz Valmieras šosejas, uz Rīgas apvedceļa, uz Daugavpils šosejas no Rīgas līdz Saulkalnei, uz Bauskas šosejas, uz Liepājas šosejas no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un uz Ventspils šosejas.