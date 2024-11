Piecstāvu mājā Daugavpilī izcēlies ugunsgrēks. Vairāki cietušie

Ar glābšanas masku no degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba divus cilvēkus, bet vēl vienu cilvēku no šī dzīvokļa izglāba kaimiņš. No augšējiem dzīvokļiem ugunsdzēsēji izglāba astoņus cilvēkus, četri tika evakuēti, bet vēl divi evakuējās pašu spēkiem.