VIDEO Agresīvi šoferi turpina laupīt dzīvības. Saeima nevēlas viņus sodīt bargāk

Latvijā ātruma pārkāpšana ir norma – ārpus apdzīvotām vietām, kur nav fotoradaru vai citas kontroles, tikai 29% cilvēki ievēro atļauto braukšanas ātrumu, un tas ir viszemākais rādītājs starp visām Eiropas valstīm, liecina CSDD dati. No visiem braucējiem 15% ātrumu pārsniedz par vairāk nekā 13 km/h.

Savukārt vairāk nekā puse autobraucēju - 56%, ātrumu pārkāpj līdz plus 13 km/h. Tā ir robeža, kurā vadītājs faktiski paliek nesodīts – par to pat pie atkārtota pārkāpuma var izteikt tikai brīdinājumu. Naudas sods par ātruma pārkāpšanu šādās robežās nav paredzēts. Par satiksmes drošību atbildīgie Saeimai ierosināja to mainīt, lai paralēli brīdinājumam - ne obligāti, bet būtu iespēja, uzlikt arī naudas sodu – desmit eiro. Taču velti.