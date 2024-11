VIDEO Rīgas domē atsakās atklāt, cik iztērēts uz Bābelīša atpūtas zonā izvietotajām mēbelēm un griliem

Citu ražotāju, kas piegādātu tieši šādus soliņus, neatrada arī konkursā zaudējušais uzņēmums "ETS Trade". Nolikums atļāva piedāvāt ekvivalentu, ja izmēri no specifikācijas neatšķiras vairāk par 10%.

"Bet, protams, ka tā prakse vienalga nav tāda ļoti vēlama, jo viņa kaut kādā ziņā to konkurences neitralitāti jau izjauc un iezīmē produktus, kurus pasūtītājs, teiksim, vēlas lielā mērā. […] Tās atsauces var dot tikai izņēmuma situācijā, ja savādāk nav iespējams nodefinēt funkcionalitāti. Ja mēs, piemēram, šajā gadījumā runājam par atkritumu urnām, par soliņiem, tad, protams, es īsti neredzētu, ka soliņam nevar nodefinēt funkcionalitāti vai tās dizaina prasības, nedodot vismaz atsauci uz konkrēta ražotāja, konkrētu produktu. Te pat nebūtu īsti tā atbilde, vai esam to "vai ekvivalents" beigās pielikuši, jo pēc tam, protams, būs jautājums, kā to ekvivalents izvērtēt."